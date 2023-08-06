На конференции в Стамбуле потребовали признать геноцид черкесов царской Россией

В Стамбуле на днях прошла первая международная конференция, посвященная Черкесии. Организаторы призвали мировых лидеров признать геноцид черкесского народа Российской империей в XIX веке. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

«Важное значение придаем признанию геноцида мировым сообществом, но это не является самоцелью, а, скорее, инструментом для достижения главной цели — создания свободной Черкесии», - сказал в беседе с изданием один из организаторов, глава базирующегося в России «Черкесского конгресса» Касе Кик.

Собеседник издания отметил, что в конференции также приняла участие организация «Кавказский союз», состоящая из уроженцев Дагестана, Азербайджана, Грузии, Чечни, Украины и Карачаево-Черкесии.

Из-за Кавказской войны и массовой депортации черкесов в Османскую империю на исторической родине осталось всего около пяти процентов представителей черкесского народа. В настоящее время черкесы проживают в более чем 50 странах мира. Единственной страной, признавшей геноцид черкесов, на сегодня является Грузия, напоминает «Кавказ.Реалии».