Глава Совбеза Ирана поговорил с Григоряном
Между секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.
Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями об экономическом сотрудничестве, а также по другим вопросам дальнейшего взаимодействия.
Ахмадиан назначен на нынешний пост в мае 2023 года. С 2006-го возглавлял стратегический центр Корпуса стражей исламской революции.