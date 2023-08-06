В Казахстане разрушили памятник Ахмату Кадырову

В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего главы Чечни и первому президенту республики Ахмату Кадырову. Об этом пишет «Кавказский узел».



На еще одном монументе в этом же поселке с обеих сторон появились оскорбительные надписи. Оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.

На кадрах видео, опубликованных одним из оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов, показан момент нападения на памятники. Лица авторов не видны, не слышны и их голоса.

Малая Сарань - место рождения Ахмата Кадырова. Памятный знак был открыт 23 августа 2012 года.