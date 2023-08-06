Сотрудники Красного Креста снова навестили Хачатряна

5 августа представители Международного комитета Красного Креста вновь посетили задержанного 29 июля Вагифа Хачатряна.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, с задержанным была проведена встреча один на один, он воспользовался возможностью посредством МККК передать письмо своей семье.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста навещали Вагифа Хачатряна 29 июля.

Вагиф Хачатрян выступает обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. Преступление было совершено армянскими НВФ в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.