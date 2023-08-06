Сабина Алиева проинформировала международные организации об азербайджанофобии в Армении

Результаты политики азербайджанофобии, сформированной армянскими властями, и которая продолжается по сей день, более ярко проявляются в комментариях армянских пользователей в социальных сетях. Об этом в своем аккаунте в соцсети написала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что в последнее время различные необоснованные заявления, формирование у армян посредством пропаганды в армянских СМИ и сегменте социальных сетей твердых негативных мнений в отношении азербайджанского государства и азербайджанцев, высказывание мнений о невозможности мира и сосуществования свидетельствуют о том, что власти Армении не заинтересованы в достижении мира с Азербайджаном.

«Мы считаем, что такие случаи, как разжигание ненависти между народами и ее широкое распространение, унижение людей по признаку этнической принадлежности, особенно в нынешнее послевоенное время, недопустимы. Для предотвращения подобных тенденций должны быть предприняты необходимые шаги», - говорится в публикации Алиевой.