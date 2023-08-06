Госсекретарь Блинкен выступил с заявлением по Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Пятнадцать лет назад Россия вторглась в суверенное государство Грузия и оккупировала 20 процентов его территории, – говорится в заявлении. – США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Действия России навсегда изменили жизнь населения, затронутого этим конфликтом».

Блинкен отдал дань памяти тем, кто был убит, ранен и перемещен за время событий 2008 года.

«Действия России во время оккупации, включая злостные дезинформационные кампании Кремля, и массовое перемещение населения до сих пор причиняют неисчислимые страдания, – говорится в заявлении госсекретаря. – Как и в Украине, народ Грузии страдает от последствий презрения России к международному праву и стремления доминировать над своими соседями».

США выразили намерение добиваться от России выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня 2008 года: отвести войска на позиции, существовавшие до начала конфликта и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. США подчеркнули, что Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.