Нарушившего границу Азербайджана Бегларяна навестили

По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой была проведена конфиденциальная встреча с гражданином Армении Рашидом Бегларяном, задержанным 1 августа 2023 года в связи с незаконным пересечением государственной границы на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района.

В Аппарате омбудсмена заявили, что члены Национальной превентивной группы представили Бегларяну законодательные акты на его родном языке. В ходе беседы было установлено обеспечение прав задержанного, оказание ему необходимой медико-психологической помощи, что подтвердил и сам задержанный, который выразил в связи с этим благодарность.