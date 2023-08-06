Самолет Ил-62М ВВС России совершал рейс в Северную Корею после визита в страну министра обороны Сергея Шойгу. Южнокорейское издание NK News, на которое ссылается Bloomberg, полагает, что визит мог быть связан с соглашениями между Россией и КНДР о поставках оружия.

Официально ни Москва, ни Пхеньян не сообщали о перелете и его целях.