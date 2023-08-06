Самолет Минобороны России тайно летал в Северную Корею Bloomberg
Самолет Ил-62М ВВС России совершал рейс в Северную Корею после визита в страну министра обороны Сергея Шойгу. Южнокорейское издание NK News, на которое ссылается Bloomberg, полагает, что визит мог быть связан с соглашениями между Россией и КНДР о поставках оружия.
Официально ни Москва, ни Пхеньян не сообщали о перелете и его целях.
Утверждается, что российский борт отправился 31 июля из Москвы в Пхеньян и вернулся 2 августа. Согласно спутниковым данным, он находился в аэропорту Пхеньяна около 36 часов. Этот полет стал первым для подобного российского военного VIP-самолета в КНДР с середины 2019 года, когда замминистра обороны России Александр Фомин посетил Пхеньян. В начале 2020 года КНДР закрыла свои границы из-за пандемии.
В июне ООН заявила, что Россия возобновила поставки нефти в КНДР впервые с 2020 года. Неясно, что именно отправляет КНДР взамен, но американские чиновники и независимые аналитики предполагают, что речь может идти о боеприпасах, которые КНДР хранила на случай обострения отношений с Южной Кореей.