Зеленский: Россия может остаться без кораблей

Украина после блокады Россией украинских портов в Черном море должна доказать, что в своих территориальных водах она имеет право ввозить и вывозить товары. Об этом в интервью латиноамериканским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует La Nacion.

По словам главы украинского государства, «если есть блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду своих вод».

Зеленский отметил, что «если РФ продолжит доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей».

Он добавил, что у Украины «не так много оружия», но если россияне будут продолжать стрелять, то «к концу войны они могут остаться без кораблей». «И это то, что мы хотим им показать», – резюмировал Зеленский.