Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:59

После того, как хунта осуществила военный переворот в Нигере, Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS) был выдвинут ультиматум. Срок его действия истек прошлой ночью. Хунта во главе с генералом Абдурахманом Чиани не выполнила условий ультиматума и отказалась восстановить законную власть свергнутого президента Мухаммеда Базума. Более того, хунта полностью закрыла воздушное пространство страны из-за риска военной интервенции ЕCOWAS. Тем самым представители хунты дали понять, что Вооруженные силы Нигера готовы защищать свою родину.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показывает, что в настоящее время в небе над Нигером нет самолетов. ECOWAS ранее предупредило, что может применить силу, если президент Мухаммед Базум не будет восстановлен в должности в воскресенье до 23:00 по Гринвичу. Напомним, законно избранный президент Базум был задержан 26 июля, а генерал Абдурахман Чиани, командующий президентской гвардией, провозгласил себя новым лидером. Военный переворот был осужден международным сообществом, в том числе Францией и остальной частью Европейского союза, а также ООН и Соединенными Штатами. После военного переворота в столице Нигера Ниамее сторонники хунты вышли на улицы с российскими флагами в руках и напали на французское посольство. Они несли плакаты, выражающие поддержку ЧВК «Вагнер». Военная хунта немедленно прекратила поставки урана во Францию, приказала вывести из страны контингент французской военной базы (это решение французы до сих пор не выполнили), а также попросила поддержки у российских «вагнеровцев» на случай военного вмешательства стран ECOWAS.

Как сообщает BBC World, зачитывая заявление по национальному телевидению в воскресенье, представитель нигерской хунты сказал, что у них есть информация о том, что некая «иностранная держава» готовится напасть на Нигер. Хунта предупредила также, что любое военное вмешательство будет встречено «немедленным и необъявленным ответом со стороны нигерских сил обороны и безопасности». В прошлую пятницу военачальники ECOWAS заявили, что они разработали подробный план возможного применения силы. «Нами были проработаны все элементы, связанные с различными сценариями, по которым будет осуществлено вмешательство. Мы перечислили необходимые ресурсы, а также договорились о том, как и когда именно мы собираемся развернуть свои силы», — сказал Абдель-Фатау Мусах, комиссар ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности. «Мы хотим, чтобы дипломатия работала, и мы хотим, чтобы им [хунте Нигера] было четко передано сообщение о том, что мы даем им все возможности, чтобы обратить вспять сделанное ими», — добавил он.