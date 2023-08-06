Саммит в Джидде по Украине: не по всем пунктам пришли к согласию

По словам главы ОП, который возглавлял украинскую делегацию, несмотря на общую поддержку, в Формуле мира есть пункты, с которыми согласны не все страны–участницы переговоров.

На переговорах в Джидде, которые прошли в выходные, 5-6 августа, страны–участницы встречи достигли согласия не по всем пунктам Формулы мира, предложенной Украиной. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщила «Европейская правда».

«Если бы все страны уже сейчас сказали: «Да, мы со всем согласны», то мы бы до конца месяца уже принимали саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», – рассказал Ермак.

Глава ОП отметил, что бесспорным является пункт о территориальной целостности Украины: «Никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета не может быть, и многие страны это подчеркивали».

Также, по словам Ермака, есть «проблемные» пункты. Среди таких он назвал в качестве примера пункт о справедливости, предусматривающий наказание российского политического руководства, виновных в совершении агрессии, военных преступлений и возмещение ущерба Украине.

«Еще надо работать со странами глобального Юга по тяжелым пунктам, таким как ответственность. Но не потому, что они против, а потому что они требуют больше объяснений, как это будет происходить», – отметил Ермак.

По его словам, вопросы, по которым еще не достигли согласия, обсудят на следующей встрече советников, она должна состояться в течение месяца.

5–6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры, посвященные Украине. В конференции приняли участие представители более 40 стран. Россию на встречу не приглашали.

По информации WSJ, участники переговоров продвинулись вперед в усилиях «по формированию международного консенсуса в отношении прочного и справедливого» мирного завершения войны.