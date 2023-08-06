В США на долю EG.5.1 приходится более 17% всех случаев заболевания коронавирусом, рост числа госпитализаций за последнюю неделю июля составил свыше 12%, что, по мнению медиков, является достаточно тревожным показателем.

По состоянию на конец июля в 36 странах обнаружен новый вариант коронавируса, которому ученые присвоили название EG.5.1 «Эрис». Об этом сообщает журнал Forbes.

Впервые этот вариант коронавируса был зарегистрирован в марте и до последнего времени не вызывал больших опасений со стороны ученых, однако скорость его распространения по миру и рост числа заболевших заставляют исследователей пересмотреть свое отношение.

Специалисты отмечают в основном легкие симптомы, но призывают людей пройти тест на ковид немедленно после появления таких симптомов, как головная боль, лихорадка и насморк.

До сих пор неизвестно точное число жертв коронавируса в мире, так как случаи заболевания и смертность отслеживали и фиксировали только в богатых странах. Согласно официальным данным, учтенным властями разных стран, от коронавируса погибли 6,9 миллиона человек, заразились 800 миллионов. Как подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, по оценке ВОЗ, реальные цифры в несколько раз выше и число погибших составляет не менее 20 миллионов человек.