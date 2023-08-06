Главком Украины главе Генштаба США: «Идут тяжелые бои, продвигаемся вперед»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции», – написал Залужный.

По его словам, «идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Также генералы обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах.