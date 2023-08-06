Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:50

Гражданин Азербайджана Адалят Кязымлы зарегистрировал торговую компанию в Гонконге сразу после того, как Россия начала широкомасштабное военное вторжение в Украину, и стал покупать и перепродавать черное золото страны-агрессора. Как сообщается в расследовании агентства Bloomberg News, в настоящее время основанная им компания является одним из крупнейших трейдеров российской нефти. Агентство пишет, что агрессия России против Украины перевернула мировые энергетические рынки на фоне отказа западных компаний покупать и продавать российскую нефть из-за санкций. Вскоре на рынке появились новые никому до того не известные трейдинговые компании, о которых нет достаточной информации. Они быстро завоевали значительную долю в продаже российского энергоносителя. Хотя несколько таких компаний в настоящее время покупают и продают огромные объемы черного золота, информации о них, а также об их покровителях в открытых источниках нет.

В этом году Nord Axis, зарегистрированная в Гонконге сразу после начала войны, стала одним из крупнейших трейдеров российской нефти. Компания была неизвестна на нефтяном рынке до тех пор, пока Trafigura Group не объявила ее покупателем 10 процентов акций Vostok Oil – флагманского мегапроекта, инициированного нефтяным гигантом «Роснефть». Обнародованные документы показывают, что Адалят Кязымлы стал владельцем всех акций Nord Axis в мае прошлого года, а уже в июне передал их холдинговой компании в Дубае. Таким образом, он числился директором Nord Axis в течение одного месяца – с мая по июнь 2022 года. После отставки Кязымлы директором компании стал стамбульский юрист Мурат Саин. Документы, с которыми ознакомились Bloomberg News, датированные мартом и августом 2022 года, показывают, что Кязымлы имел доверенность действовать в Турции и подписывать документы от имени корпорации Coral Energy. Мурат Саин, в свою очередь, был указан юристом, представляющим интересы Coral Energy в Турции. Напомним, что данная корпорация, принадлежащая гражданину Азербайджана Таиру Гараеву, является одной из наиболее крупных трейдинговых компаний. Она торговала миллионами баррелей российской нефти, однако в феврале заявила, что больше не будет работать с Россией. И вот опубликованные Bloomberg News документы указывают на то, что, по всей видимости, Coral Energy всё-таки не утратила интереса к запрещенному черному золоту. Согласно подробным данным о российской торговле и судоходстве, собранным Институтом KSE, Nord Axis стала одним из ведущих трейдеров российской нефти: сумма перевозок за первые четыре месяца текущего года составила 3,66 миллиарда долларов, или около 586 тысяч баррелей в день. Согласно имеющимся данным, с января по апрель компания продала нефтепродуктов на сумму 2,19 миллиарда долларов. Данные демонстрируют резкое снижение обработки нефти начиная с декабря – в среднем до 6100 баррелей в день за четырехмесячный период. Ранее компания заявляла, что прекратила торговлю российской нефтью с 1 января, но некоторые суда с подсанкционным черным золотом, закупленным в четвертом квартале, были загружены и отгружены только в январе.

Что касается таинственной корпорации Coral Energy, то ранее haqqin.az уже писал о ней, как и о ее владельце Тахире Гараеве. Тем не менее, следует признать, что в открытых источниках содержится крайне мало информации о компании с оборотом в миллиарды долларов и о ее азербайджанском хозяине. Известно лишь, что 43-летний Гараев является выпускником Оксфорда, а в 2010 году основал компанию Coral Energy в Дубае. При этом компания имеет офисы в Женеве и Сингапуре. Также известно, что Тахир Гараев в основном живет в Москве, но часто бывает в Дубае и Женеве. Из исследования, опубликованного в июне прошлого года изданием Energy Intelligence, становится ясно, что компания Тахира Гараева предпочитает держаться в тени. Достаточно скудные сведения, просочившиеся в мировые СМИ, позволяют прийти к выводу, что раньше данная организация сотрудничала с российским государственным нефтяным концерном «Роснефть». Удалось также установить, что Coral начала свою деятельность с покупки крупных объемов нефти в Азербайджане, после чего значительно расширилась и теперь торгует в Турции, странах Африки к югу от Сахары и в других регионах мира. Согласно корпоративным документам, Coral Energy на 100 процентов принадлежит дубайской компании Vetus Investments, основанной гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым. «Этот человек ведет себя очень сдержанно», — утверждает источник, хорошо знакомый с компанией Vetus Investments.