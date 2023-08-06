И снова громкое дело Межбанка, и снова экс-депутат

Как стало известно haqqın.az, Халилов вместе с Азадом Джавадовым, бывшим главой ООО «Бакинское предприятие по переработке фундука», обвиняется в присвоении миллионных кредитов, взятых в свое время в Международном банке Азербайджана (теперь банк ABB). В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова состоялось подготовительное заседание. Были уточнены анкетные данные обвиняемых. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Согласно обвинению, Д.Халилов и А.Джавадов, выполняя указания тогдашнего руководства МБА, направляли своих сотрудников в филиалы банка. Там на этих сотрудников оформлялись кредиты. Халилов и Джавадов присвоили таким образом денежные средства на общую сумму более 6 млн 642 тыс. манатов, оформленных на имена сотрудников.

На основании собранных по делу доказательств Дуньямину Халилову и Азаду Джавадову предъявлено обвинение по статьям 179.3.1 и 179.3.2 (присвоение и растрата организованной группой и в крупном размере) УК Азербайджана.

Халилов в 2017 году был приговорен к 13 годам тюрьмы. Он был арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах». В 2019 году по новому уголовному делу срок заключения Халилова был увеличен до 14 с половиной лет.