Польша отправляет на границу с Беларусью еще тысячу солдат

Пограничная служба Польши попросила Министерство обороны отправить на границу с Беларусью еще 1000 военных, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мацей Вонсик, передает телеканал Polsat.

Он уточнил, что обращение поступило от главнокомандующего погранслужбы Томаша Праги. Вонсик рассказал об участившихся случаях нападения на польские патрули, «постоянно летят бутылки, камни, ветки», также был обстрелян служебный автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. Кроме того, белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам прорваться в Евросоюз, отметил он.

Замминистра обвинил белорусскую сторону в повреждении пограничного забора. В результате одного из таких инцидентов в Польшу попали 93 мигранта, 88 из которых были задержаны.

Накануне власти Польши заявили, что рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за находящихся там наемников ЧВК «Вагнер» и недавнего инцидента с вторжением вертолетов. Ранее власти Польши переместили в Подляское воеводство ударные вертолеты — они будут базироваться в двух местах в режиме полной готовности к немедленному применению оружия, сообщил первый замкомандующего Генерального командования Вооруженных сил Польши Марек Соколовский.