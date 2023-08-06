Проармянский российский «военкор» обрадовался взрывам в Турции

Далее он указывает, что, пока отношения Турции и России «были плюс-минус ровные, такого не было»: «Совпадение?».

Проармянский российский «военкор» Тимофей Ермаков в своем телеграм-канале высказал радость в связи с сегодняшними взрывами в Турции.

Напомним, в понедельник, 7 авнгуста, возле турецкого порта Дериндже в провинции Коджаэли произошел взрыв. По словам местных властей, получили повреждения 13 из 16 элеваторов, пострадали 13 человек. Мэр города Дериндже уточнил, что радиус взрыва составил 25 метров. По его словам, взрывная волна не затронула контейнерную часть порта и пришвартованные суда. Незначительные повреждения получили соседние дома. Причиной взрыва стала «детонация зерновой пыли» в момент загрузки судна пшеницей, рассказал глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал. После в Турции произошло еще одно крупное ЧП: на этот раз загорелся химзавод в провинции Текирдаг. Причины возгорания пока не установлены.

Отметим, что Ермаков освещал 44-дневную войну со стороны сепаратистов Карабаха.