Навальному запретили десять лет пользоваться интернетом

Московский городской суд запретил приговоренному к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме российскому оппозиционеру Алексею Навальному публиковать сообщения в Сети на десять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

«Окончательно А.А. Навальному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет», на срок десять лет, с ограничением свободы на срок три года, со штрафом в размере 500 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Навальный, комментируя приговор, заявил, что «цифра не имеет значения»: «Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима», — сказал он.

Навальный отрицает обвинения, дело против себя называет политическим. Он отбывает срок наказания в ИК-6 во Владимирской области, там и состоялось выездное заседание суда. Процесс над Навальным проходил в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до суда.

В ЕС осудили приговор, назвав его «очередным примером продолжающихся систематических преследований». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение суда фразой по-латыни Sic fata voluerunt, которая переводится как «так было угодно судьбе».