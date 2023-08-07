Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» получил награду ВСУ
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, уехавший воевать в Украину, получил награду ВСУ «Золотой крест». Об этом сам Волобуев сообщил в Facebook, отметив, что служит украинскому народу.
В разговоре с журналистами он отметил, что награда была вручена «за успешное выполнение боевых задач».
«Золотой крест» относится к знакам отличия главнокомандующего ВСУ. Им награждают военных рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач, отмечает УНИАН.
Игорь Волобуев родился в Ахтырке Сумской области Украины. До войны занимал должность вице-президента «Газпромбанка». После российского вторжения в Украину, в апреле 2022 года, уволился и уехал воевать в Украину, чтобы «защищать с оружием в руках свою родину». Сейчас он служит в Интернациональном легионе при ВСУ.