США будут работать с Азербайджаном и Арменией

США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией для достижения мирного соглашения. Об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы напрямую взаимодействовали с этими странами. Специальный посланник Луи Боно посетил регион на прошлой неделе и напрямую взаимодействовал со сторонами. Мы считаем, что, несмотря на любые комментарии от других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение остается в пределах досягаемости, и мы продолжим работать со сторонами, чтобы добиться этого», - сказал Миллер.