США отправляют в Украину танки Abrams

США официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Об этом заявил начальник отдела снабжения армии Дуг Буш, передает CNN.

Танки отправят уже в эти выходные. Сначала они должны попасть в Европу, на территории Украины Abrams стоит ждать к началу осени. Вместе с ними прибудет «все, что к ним прилагается», отметил Буш.

«Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности. Так что речь идет не только о танках, но и обо всем, что к ним прилагается. Это все еще в процессе», - добавил он.

В начале этого года президент США Байден объявил, что Украина получит 31 боевой танк Abrams и ремонтно-эвакуационные автомобили к ним.