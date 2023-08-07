Россия ударила по жилым домам в Донецкой области: пять погибших, много раненых

Вечером в понедельник, 7 августа, российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в центре города Покровск Донецкой области Украины, есть жертвы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, во время атаки повреждения получили 5- и 9-этажный дома, жилые дома в частном секторе, отель, заведения питания, магазины, административные здания.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 21:20 по киевскому времени число погибших выросло до пяти человек, ранения получили 18 человек.