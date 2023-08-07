«Азеригаз» обратился к жителям Апшерона

В связи с предстоящими ремонтными работами на газораспределительной станции «Масазыр» 8 августа с 09:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

За время ремонтных работ возникнут перерывы в газоснабжении жилого комплекса «Кристалл-Апшерон» в городе Хырдалан, «Молодежного городка Аккорд» в поселке Масазыр, жилого дома для выпускников-сирот, лишенных родительской опеки, ЖСК Saray-H в поселке Сараи, «Вилла Бадам», Масазырского соляного завода, ООО Bəhrə-2010, ООО Üzümçülük, ООО «Гарант Иншаат», ООО Zəhmət Ruzi, Университета инженеров, Асфальтового завода, ООО S.N İnşaat, «Матанат А», «Палитра», «Сахьялы», Halal Nemət Min Bərəkət, İpəkyolu, Həsənoğlu, Azbentonit.