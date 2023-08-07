МИД Азербайджана ответил Совету ООН

«Заявления некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о якобы блокаде Азербайджаном «Лачинского коридора» и создании в «Нагорно- Карабах ском» регионе «напряженной гуманитарной ситуации» вызывают сожаление и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана сожалеет о неконструктивных высказываниях некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о ситуации на Южном Кавказе и считает, что органы ООН превращаются в инструмент политических манипуляций.

Отмечено, что вызывает беспокойство тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывавшие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях в течение последних трех лет, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, поддаются на манипуляции Армении и выступают с предвзятыми заявлениями.

МИД Азербайджана считает недопустимым использование указанными лицами в заявлении выражения «Нагорный Карабах», вмешательство во внутренние дела Азербайджана, применение двойных подходов, неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

В ведомстве также добавили, что Армения, вопреки своим обязательствам, не только не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, но и осуществляла их ротацию через Лачинскую дорогу, снабжала оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных богатств Азербайджана. «Все это было встречено молчанием ООН и других международных организаций», - говорится в заявлении.

Отмечено, что Азербайджан именно в целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении на суверенных азербайджанских территориях установил погранично-пропускной пункт «Лачин». То, что Международный суд в своем решении от 6 июля также единогласно отклонил ходатайство об устранении этого ППП, еще раз доказывает необоснованность претензий армянской стороны.

«Несмотря на обеспечение Азербайджаном через ППП проезда армянских жителей, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона распространила ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях. В то же время совершены такие провокации, как обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля. Несмотря на все провокации, азербайджанская сторона создает условия для перехода через ППП армянских жителей при содействии МККК.

Что касается удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, то, несмотря на то, что Азербайджаном для этого был выдвинут ряд предложений, включая использование дороги Агдам - Ханкенди и других альтернативных дорог, а также их поддержку со стороны Евросоюза, МККК, армянская сторона выступила против этих предложений, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировав доступ на территорию. Это говорит о том, что утверждения о «гуманитарной ситуации» являются политическим шантажом и манипуляциями», - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.