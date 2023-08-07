«Нефтчи» бесплатно подписал бразильца

Выступающий за американский клуб «Шарлотт» 26-летний бразильский футболист Андре Синъясики, узнав об интересе к нему со стороны «Нефтчи», решил получить статус свободного агента у представителя MLS.

Футболист очень хотел работать с новым главным тренером «Нефтчи» Адрианом Муту. И по этой причине отказался от предложения, поступившего из турецкой Суперлиги.

Известный сайт Transfermarkt указал трансферную стоимость футболиста в 3 млн евро. Привлечение бразильца в качестве свободного агента можно считать как большой успех трансферной политики и клубных селекционеров «Нефтчи». «Бело-черные» подписали с ним контракт на два года.