В России переписали учебники по истории. Теперь есть и про «спецоперацию»

Обновленное пособие состоит из четырех книг. В написании каждой из них участвовал Мединский. Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Власти России представили в Москве новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Их презентовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента России Владимир Мединский. Об этом пишет «Медуза».

В учебнике для 11-х классов полностью переписали разделы о периоде 1970-2000-х годов, а также добавили раздел с 2014 года по сегодняшний день. Отдельный раздел посвящен «спецоперации» (СВО) РФ в Украине.

В части о войне в Украине приводятся слова президента РФ Владимира Путина, который утверждал, что Россия начала «СВО», чтобы прекратить боевые действия в Украине. В учебниках встречается фотография, сделанная в Кремле после аннексии украинских территорий.

Новые учебники по истории будут применять в российских школах с начала нового учебного года, с 1 сентября 2023 года. В следующем году, как обещают власти РФ, появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, сообщил министр просвещения.