Госдеп заявил, что у России нет интереса к переговорам по Украине. Захарова уже ответила

Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта в Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», - сказал Миллер, добавив, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта.

«Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс», - сказал представитель Госдепа.

Заявление Госдепартамента об отказе Москвы от диалога по Украине прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», - написала в своем Telegram-канале Захарова.