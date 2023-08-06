В Киеве назвали один из сложных вопросов саммита в Джидде

Во время международной встречи по Украине в Джидде 5-6 августа одним из сложных моментов было то, что не все страны понимают, почему для завершения войны Россия должна уйти с украинских территорий. Об этом украинской службе «Радио Свобода» рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые страны продолжают считать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры.

«Не все страны разбираются в природе российско-украинской войны», – отметил Подоляк, добавив, что «переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право».

«Некоторые страны неглубоко разбираются в этом конфликте, более того, некоторые продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну... тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией», – сказал Подоляк.