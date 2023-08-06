Поражения - путь к великой России исповедь на заданную тему
Одна из самых больших загадок пары последних бурных лет – это то, что творится в массовом сознании россиян. Почему они ведут себя так, а не иначе? Как им удается оставаться в лучшем случае равнодушными к войне, которую ведет их страна и в которой гибнут их близкие, в худшем – активно ее поддерживать?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - вполне лояльная властям опросная компания, и к результатам ее исследований следует относиться с известной долей критики. Нет, в отличие от российского Центризбиркома тут не рисуют результаты от балды, просто не задают ненужных вопросов, а те, которые задают, умеют задавать так, чтобы не нарваться на совсем уж неприятные ответы. Потому что начальство сильно не любит неприятного, а приятного ожидает. В логике системы важно не портить начальственные ожидания.
Последний опрос ВЦИОМ должен порадовать Кремль. Из него следует, что:
- за последние два года с 40% до 57% выросло число россиян, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии;
- 46% уверены, что у России предсказуемое будущее, и это на 10% больше, чем два года назад;
- 72% считают, что в ближайшие 8-10 лет ситуация в стране улучшится, в том числе 31% ожидают, что улучшится существенно, и Россия станет процветающим государством;
- 50% уже считают Россию великим государством, причем прирост в 20% случился в последние два года;
- за последние двадцать лет доля убежденных в великодержавности России выросла в четыре раза - с 12% в 2003 году.
Из чего следует, что, по мнению россиян, затеянная начальством отчаянная свара с Западом и кровавая война с Украиной идут на пользу родине, величие которой только растет. Единственный мелкий досадный момент: если в 2022 военном году 39% высказывали уверенность в процветании России в ближайшие 8-10 лет, то спустя год таких розовых оптимистов стало на 8% меньше.
С одной стороны, нельзя не отметить несомненные успехи пропаганды, которая, выходит, вполне справляется со своей функцией. Число могил «героев СВО» на кладбищах растет, конца и края войне не видно, курс доллара взлетает, санкции погоняют санкциями, международная изоляция становится все наглядней, но у граждан только укрепляется уверенность, что наверху есть какой-то удивительный план, который в конце концов приведет к процветанию и еще большему величию России.
С другой стороны, в этих самоутешении и аутотренинге россиян проявляет себя защитная психологическая реакция на происходящее. Людям очень тяжело допустить, что все то, что страна от их имени и их руками вытворяет, не имеет никакого оправдания и не обернется какими-то замечательными обретениями в будущем. У этого же должен быть какой-то смысл и польза? Мало кто в состоянии признаться себе во вреде и бессмысленности настоящего и в беспросветности будущего. То, что Россия интенсивно выпиливает себя из цивилизации и обрекает на деградацию, в мозгу среднестатистического россиянина не укладывается. В связи с чем возникает вопрос: как долго будет длиться этот самообман?
Что важно, глядя на эти показатели общественной температуры, Кремль также убеждает себя в правильности собственных шагов. Это такой механизм взаимного подзавода начальства и подданных, который безотказно работает до тех пор, пока разрыв с реальностью становится невозможно скрыть. Россия уверенно движется к шокирующему прозрению.