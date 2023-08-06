Леонид Швец, автор haqqin.az 00:44

Одна из самых больших загадок пары последних бурных лет – это то, что творится в массовом сознании россиян. Почему они ведут себя так, а не иначе? Как им удается оставаться в лучшем случае равнодушными к войне, которую ведет их страна и в которой гибнут их близкие, в худшем – активно ее поддерживать? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - вполне лояльная властям опросная компания, и к результатам ее исследований следует относиться с известной долей критики. Нет, в отличие от российского Центризбиркома тут не рисуют результаты от балды, просто не задают ненужных вопросов, а те, которые задают, умеют задавать так, чтобы не нарваться на совсем уж неприятные ответы. Потому что начальство сильно не любит неприятного, а приятного ожидает. В логике системы важно не портить начальственные ожидания.

Последний опрос ВЦИОМ должен порадовать Кремль. Из него следует, что: - за последние два года с 40% до 57% выросло число россиян, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии; - 46% уверены, что у России предсказуемое будущее, и это на 10% больше, чем два года назад; - 72% считают, что в ближайшие 8-10 лет ситуация в стране улучшится, в том числе 31% ожидают, что улучшится существенно, и Россия станет процветающим государством; - 50% уже считают Россию великим государством, причем прирост в 20% случился в последние два года; - за последние двадцать лет доля убежденных в великодержавности России выросла в четыре раза - с 12% в 2003 году. Из чего следует, что, по мнению россиян, затеянная начальством отчаянная свара с Западом и кровавая война с Украиной идут на пользу родине, величие которой только растет. Единственный мелкий досадный момент: если в 2022 военном году 39% высказывали уверенность в процветании России в ближайшие 8-10 лет, то спустя год таких розовых оптимистов стало на 8% меньше.