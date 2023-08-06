Находящиеся в плену у армян Агшин и Гусейн позвонили своим семьям видео
Находящиеся в армянском плену азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов при посредничестве Международного комитета Красного Креста позвонили своим близким по видеосвязи.
Напомним, азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов, заблудившиеся из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией, были обвинены армянской стороной «в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц». Позже армянский суд «приговорил» Бабирова к 11,5 годам лишения свободы, а Ахундова, которого обвинили в «убийстве» охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, - к 20 годам лишения свободы.