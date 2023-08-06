Саркози Саакашвили: «Если не подпишете, Путин полон решимости вас убить»

В канун очередной годовщины августовской российско-грузинской войны 2008 года находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал детали переговоров соглашения о прекращения огня, которое на подпись в Тбилиси привез президент Франции Николя Саркози. Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

«Если вы не подпишете, завтра русские будут в Тбилиси, Путин полон решимости вас убить. Я не могу послать войска, и Буш этого не сделает», – Саакашвили в своем фейсбуке указал, что эту фразу в присутствии свидетелей несколько раз повторил в Тбилиси в августе 2008 года Николя Саркози, уговаривая того подписать вариант соглашения о прекращении огня с предложенным Москвой пунктом.

«Когда Лех Качиньский узнал, что нам навязывают такое соглашение, он пытался присоединиться к встрече, однако французская сторона не пошла на это», – вспоминает Саакашвили.

«Новости-Грузия» напоминает, что речь шла о пункте «статус Южной Осетии и Абхазии должен быть определен в дальнейшем в результате международных переговоров», который отказался подписывать Саакашвили.

«Это практически означало, что, собственноручно подписавшись, мы должны были отказаться от территорий Грузии и территориальной целостности страны… Саркози несколько часов пытался меня убедить… В конце концов он снова позвонил Медведеву, и российская сторона согласилась не настаивать на этом пункте… в конечном итоге она отказалась соблюдать соглашение о прекращении огня», – пишет Саакашвили.