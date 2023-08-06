Совбез Турции обсудит зерновую сделку

На заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 9 августа, будет обсуждаться тема поставок зерна и зернового коридора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера.

«Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация в Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки», — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник, 7 августа, в Анкаре прошло заседание Кабинета министров под председательством Эрдогана, в ходе которого обсуждались зерновая сделка и визит российского лидера Владимира Путина в Турцию.