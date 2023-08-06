В африканской стране с помощью ЧВК «Вагнер» поменяли Конституцию

Если верить предварительным результатам, то соответствующие изменения Конституции были поддержаны 95% проголосовавших, однако явка, по словам оппонентов нынешней власти, составила всего 10%.

В Центрально-Африканской Республике завершается подсчет голосов после референдума о конституционных изменениях, позволяющих действующему президенту баллотироваться на пост столько раз, сколько он захочет . Об этом информирует BBC.

В ЦАР продолжается гражданская война, из-за которой треть всех граждан страны покинули свои дома.

В середине июля Reuters сообщало, что десятки военнослужащих ЧВК прибыли в ЦАР для обеспечения проведения референдума. Ранее после скоротечного мятежа Евгения Пригожина сотни наемников ЧВК «Вагнер» из страны уехали.

Президент ЦАР Туадера был впервые избран в 2016 году и переизбран на свой пост в 2020-м. Он официально обратился к России за помощью по борьбе с повстанческими группировками в 2018 году. Часть наемников «Вагнера» входит в состав личной службы безопасности Туадеры, их регулярно видят рядом с ним. ЧВК поддерживают президента Туадеру в борьбе с повстанческими группировками, которые все еще контролируют большие территории страны. Кроме того, по некоторым сообщениям, они занимаются торговлей полезными ископаемыми и контролируют деревообрабатывающую промышленность.

Когда изменения в конституцию будут внесены, президентский мандат не будет ограничиваться двумя сроками, а также будет продлен с пяти лет до семи. Политики с двойным гражданством не смогут баллотироваться в президенты, если не откажутся от второго гражданства.

Оппозиционные партии и некоторые общественные организации референдум бойкотировали, назвав его «конституционным переворотом», призванным обеспечить Туадере пожизненное сохранение власти.