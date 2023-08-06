Полина Рагимова: «Новое руководство Федерации волейбола хочет вернуть былую мощь сборной Азербайджана»
Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к финальной стадии чемпионата Европы. Сейчас команда находится на сборах в словенском Мариборе, откуда 15 августа отправится в Дюссельдорф (Германия). Первый матч состоится 18-го числа против национальной команды Чехии.
До поездки в Словению подопечные турецкого специалиста Атамана Гюнейлигиля провели в Баку три контрольных матча против Беларуси и во всех одержали победу.
Серьезным усилением для сборной стало возвращение в команду после 3-летнего перерыва Полины Рагимовой. В беседе с haqqin.az волейболистка рассказала о том, почему решила вернуться в сборную и поделилась ожиданиями от предстоящего Евро.
«Я вернулась в сборную Азербайджана, потому что вижу, что у нашей команды в этом году есть шансы удачно выступить на чемпионате Европы. А именно - выйти из группы и достичь максимального результата, который мы можем показать с нашей командой. Но задача-минимум – это выход из группы.
В Федерации Азербайджана новое руководство, у которого очень большие планы относительно восстановления былой силы сборной Азербайджана.
Мой первый чемпионат Европы был в 2007 году в Бельгии. Мне было 17 лет. Сейчас мы будем играть в Германии. А когда выйдем из группы, переедем в Бельгию. Для меня это символично. Своеобразное дежавю (улыбается).
Для нас очень важно, чтобы в Азербайджане следили за нашим выступлением, смотрели наши матчи по ТВ. Ваша поддержка придает нам силы. Болейте за нас, а мы будем радовать вас своими результатами и игрой».
Полина Рагимова надеется, что вскоре в азербайджанском женском волейболе вырастит новое поколение.
«У нас возрастная команда. Некоторые игроки скоро завершат карьеру. Мне 33 года. Я 13 лет играла в сборной Азербайджана и сейчас вернулась. Мы вложили в сборную много усилий, и я хотела бы оставить после себя хороший след. Хочется, чтобы наши места заняли местные девочки. Я была бы рада, если бы смогла посодействовать этому. Хочу, чтобы высокие девочки в Азербайджане, не стеснялись своего роста. Высокой быть здорово! И обязательно идите в волейбольные секции.
Спорт – это очень интересная жизнь. Ты можешь наслаждаться любимой игрой, проводить время вместе с подругами, много путешествовать. Лично я ничуть не жалею, что отдала столько лет спорту».
На чемпионате Европы сборная Азербайджана сыграет в группе «С». Помимо Чехии, нашими соперниками будут Германия, Турция, Греция и Швеция. Четыре лучшие команды выйдут в 1/8 финала.
Состав сборной Азербайджана:
нападающие – Полина Рагимова, Одина Алиева, Елизавета Рубан, Маргарита Степаненко, Николина Башнакова;
блокирующие – Айшан Абдулазимова, Алена Харченко, Айнур Иманова, Мария Кирилюк, Анастасия Мерцалова, Ксения Павленко;
связующие – Кристина Бесман, Яна Дорошенко;
либеро – Юлия Керимова, Бяйаз Гулуева.