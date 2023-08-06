Полина Рагимова: «Новое руководство Федерации волейбола хочет вернуть былую мощь сборной Азербайджана»

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:21

Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к финальной стадии чемпионата Европы. Сейчас команда находится на сборах в словенском Мариборе, откуда 15 августа отправится в Дюссельдорф (Германия). Первый матч состоится 18-го числа против национальной команды Чехии. До поездки в Словению подопечные турецкого специалиста Атамана Гюнейлигиля провели в Баку три контрольных матча против Беларуси и во всех одержали победу. Серьезным усилением для сборной стало возвращение в команду после 3-летнего перерыва Полины Рагимовой. В беседе с haqqin.az волейболистка рассказала о том, почему решила вернуться в сборную и поделилась ожиданиями от предстоящего Евро.

«Я вернулась в сборную Азербайджана, потому что вижу, что у нашей команды в этом году есть шансы удачно выступить на чемпионате Европы. А именно - выйти из группы и достичь максимального результата, который мы можем показать с нашей командой. Но задача-минимум – это выход из группы. В Федерации Азербайджана новое руководство, у которого очень большие планы относительно восстановления былой силы сборной Азербайджана. Мой первый чемпионат Европы был в 2007 году в Бельгии. Мне было 17 лет. Сейчас мы будем играть в Германии. А когда выйдем из группы, переедем в Бельгию. Для меня это символично. Своеобразное дежавю (улыбается). Для нас очень важно, чтобы в Азербайджане следили за нашим выступлением, смотрели наши матчи по ТВ. Ваша поддержка придает нам силы. Болейте за нас, а мы будем радовать вас своими результатами и игрой».