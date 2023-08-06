Украинцы сбили российский «Аллигатор»

Несколько российских «военных» телеграм-каналов подтвердили информацию украинской стороны о сбитом в понедельник, 7 августа, на южном фронте российском ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор».

Ранее в понедельник командующий группировкой украинских войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский сказал, что в районе села Работино (одно из основных направлений украинского наступления) бойцы 47-й бригады сбили Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Позже в понедельник два телеграм-канала, специализирующихся на российских воздушных силах, Helicopterpilot и Fighterbomber, опубликовали фотографии Ка-52 с подписями «Быть воином — жить вечно» и «Вечного полета», а затем z-блогер Кирилл Федоров опубликовал и фото штурмана сбитого вертолета.

По подсчетам проекта Oryx, который считает российские потери в технике по верифицированным фото и видео, с начала войны российская армия потеряла 35 из 133 своих самых современных вертолетов Ка-52.