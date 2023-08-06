Румыния передала Молдове военную помощь

Румыния передала Молдове партию военной помощи по модернизации оборонных структур страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Румынии.

Согласно информации, министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар встретились в Кишиневе для переговоров. В ходе них состоялась передача последнего пакета безвозмездной помощи для Национальной армии Молдовы. Туда вошли индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовые шлемы и бронежилеты, а также полевые автомобили.

Тильвар отметил, что эта помощь является частью постоянных усилий Румынии «по поддержке Молдовы в области оснащения армии современным оборудованием».