Зеленский сообщил о «важных успехах» на фронте
ВСУ добились важных успехов на Бахмутском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам.
«Отмечу Бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции «Лють», 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!» - сказал украинский лидер.
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