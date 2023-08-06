Сенаторы Франции написали открытое письмо Макрону: «Это провал»

Французские сенаторы (всего 92) написали открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону, которое опубликовало газета Le Figaro. В нем говорится о провалах Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой, которые привели не только к нагнетанию антифранцузских настроений на континенте, но и к росту влияния России, Китая и США.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции «Бархан» за наш счет приходят военизированные формирования «Вагнера», ...готовые работать с лидерами, которые выстраивают власть путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы. Это движение в Африке южнее Сахары ширится, демонстрации и антифранцузские акции проходят даже в таких, казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал», - констатировали законодатели, в том числе председатель фракции партии «Республиканцы» в Сенате (верхней палате) парламента Франции Брюно Ретайо и председатель сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон.

Они констатировали наличие неопределенности в отношениях Парижа с Северной Африкой, включая Алжир, Марокко и Тунис.

По мнению сенаторов, в последние годы члены правительства Франции «маскировали провалы», обвиняя всех несогласных в ностальгии по политике «французской Африки», подразумевавшей неформальную опеку над бывшими колониями. «Сегодня вчерашняя французская Африка превращается в военную российскую Африку, экономически китайскую Африку и дипломатически американскую Африку», - говорится в письме.

Его авторы обратили внимание на постепенное снижение роли французского языка на континенте за счет роста популярности английского.

«Африка, дружественный континент, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие», - констатировали сенаторы, призвав президента Макрона занять четкую позицию на этот счет.

Макрон пока официально не ответил на письмо.