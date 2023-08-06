Разведка Украины о взрыве в турецком порту: «Россия может быть причастна»

«Конечно, необходимо проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность… России к этим событиям. Очень странно выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита (Путина) в это государство, где планируется обсуждение зернового коридора», - сказал он.

Юсов напомнил, что власти Турции активно выступают за продолжение зерновой инициативы: «И здесь происходит такое событие. Ну... Совпадение? Не думаю», - добавил представитель разведки.

В понедельник, 7 августа, на территории порта Дериндже раздался громкий взрыв. Местные СМИ сообщили, что его слышали во время разгрузки одного из судов. Власти заявили, что могла произойти «детонация зерновой пыли». Губернатор провинции Коджаэли сообщил, что в результате взрыва было повреждено 13 элеваторов. В результате инцидента пострадали 13 человек.