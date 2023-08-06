Напомним, что Италия арестовала «Шехерезаду» в мае прошлого года, но, как сообщает хорошо информированная британская Financial Times, позволила, тем не менее, неназванному владельцу продолжать оплачивать услуги персонала судна, состоящего из 92 человек, а также техническое обслуживание и ремонт суперяхты, пока она находится на приколе в тосканском порту Марина-ди-Каррара.

Суперяхта «Шехерезада», предположительно являющаяся собственностью президента России Владимира Путина, была арестована у берегов Италии вскоре после начала войны в Украине и находится в настоящее врем на капитальном ремонте. Кто именно выделил миллионы долларов на ремонт и переоборудование «Шехерезады», стоимость которой оценивается в 700 миллионов долларов, остается загадкой.

140-метровая «Шехерезада», построенная в 2020 году, имеет шесть этажей, две вертолетные площадки, бассейн, салон красоты и позолоченные ванные комнаты. В настоящее время капитальным ремонтом судна занимается зарегистрированная в Милане компания Italian Sea Group, подтвердившая информацию Financial Times, но отказавшаяся от дополнительных комментариев.

Знакомые с ситуацией источники британской газеты рассказали, что официальным владельцем яхты является Эдуард Худайнатов, бывший генеральный директор находящейся под санкциями российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Но, как сообщило в мае прошлого года агентство Bloomberg, олигарх Эдуард Худайнатов - всего лишь номинальная фигура.

Власти США считают, что суперяхта может принадлежать президенту Путину, о чем, в частности, писала в марте прошлого года газета The New York Times.

Напомним, что яхта «Шехерезада» является одним из многих активов запредельной роскоши, захваченных странами Запада в рамках широкомасштабных санкций против Российской Федерации, осуществившей в феврале 2022 года вооруженное вторжение в Украину.