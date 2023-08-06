Госдеп рассказал о переговорах с эмиссаром Китая

На полях саммита по Украине, который проходил в Джидде, высокопоставленные чиновники Госдепартамента США встретились со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, сообщил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

От американской стороны во встрече участвовали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Миллер не стал раскрывать деталей переговоров.

Они состоялись во время очередного витка напряженности в отношениях между США и Китаем, отмечает The Hill. Накануне Госдеп осудил «опасные маневры» китайских кораблей: по данным американской стороны, они мешали проходу филиппинских судов в Южно-Китайском море. МИД Китая в ответ потребовал от США перестать «сеять смуту и разжигать рознь».

Несмотря на напряженность в отношениях, США призывают Китай принять участие в усилиях, направленных на окончание военных действий в Украине, отмечает издание. Миллер назвал продуктивным двухдневный саммит в Саудовской Аравии при участии Ли Хуэя.