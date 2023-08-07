CША поставят Украине ракеты и снаряды на 200 млн долларов
Сегодня Вашингтон, возможно, объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.
В этот пакет может войти оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы.
В частности, США могут передать Украине:
- ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны Patriot производства Lockheed Martin Corp;
- управляемые реактивные снаряды GMLRS;
- противотанковые ракеты Javelin, изготовленные совместным предприятием между Lockheed и RTX.
Эта помощь будет оплачена из 6,2 миллиарда долларов, которые освободились из предварительно выделенных на помощь Украине средств после выявления бухгалтерской ошибки Пентагона.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США в своих документах ошибочно завысило на 6,2 млрд долларов стоимость оружия, которое было предоставлено Украине за два последних финансовых года (на 3,6 млрд в текущем финансовом году и 2,6 млрд – в 2022-м).