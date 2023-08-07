Массовая драка между болельщиками греческого АЕК и хорватского «Динамо» произошла в районе Неа-Филадельфия в Афинах, один человек погиб и восемь ранены, сообщило греческое телевидение.

Отмечается, что болельщики «Динамо Загреб» оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА на их присутствие на матче против АЕК. Группа из 150-200 болельщиков загребского клуба прибыла в Грецию на машинах.

«Один погибший болельщик АЕК и восемь раненых - трагические свидетельства кровавых инцидентов, учиненных прошлой ночью хулиганами «Динамо Загреб» в Неа-Филадельфии. 22-летний болельщик получил множественные ножевые ранения, в результате чего скончался.

Ранены еще четверо греков и четверо хорватов. Среди пострадавших есть и несовершеннолетний с раной головы в результате удара камнем», - говорится в сообщении.

Полиция задержала 96 человек, 88 из них находятся в главном управлении полиции Аттики. Восемь раненых остаются в больнице.

«Среди арестованных - 82 хорвата, один австриец, один босниец, один албанец, один немец и два грека», - отмечается в сообщении.

Многие витрины магазинов и автомобили были повреждены, хорваты жгли урны и ветки возле парковки, разбили лобовые стекла.