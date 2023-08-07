Госдеп: Примирять Азербайджан и Армению должна Турция, а не Россия

США не хотят говорить о России, когда речь идет о переговорах между Азербайджаном и Арменией. Турция может сыграть продуктивную роль в азербайджано-армянском урегулировании, заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя вопрос журналиста об угрозах российских официальных лиц Армении и Азербайджану против подписания какого-либо мирного соглашения.

«Я не хочу говорить о России, когда речь идет об Армении и Азербайджане. Я хочу говорить о двух странах, которые непосредственно вовлечены, которые являются непосредственными сторонами этого конфликта. У нас был прямой контакт с этими странами, на прошлой неделе специальный посланник (Луис Боно - ред.) посетил регион и имел с ними прямой контакт. Мы считаем, что вне зависимости от комментариев других стран, не являющихся сторонами этого вопроса, соглашение остается близким, и мы продолжим работу с ними для его достижения», — заявил Миллер на брифинге.

Он также выразил уверенность, что США считают, что Турция может сыграть эффективную роль в этом вопросе.