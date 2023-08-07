Икрам Нур, автор haqqin.az 11:22

США развернули два военных корабля и более 3 тысяч морских пехотинцев в Красном море как ответ на угрозу коммерческому судоходству со стороны Ирана. Пятый флот США, оперирующий в Персидском заливе, получил серьезное подкрепление морской пехотой и двумя кораблями: USS Bataan, корабль, который может перевозить самолеты, вертолеты и десантные катера, и USS Carter Hall, способный высаживать морскую пехоту на берег.

В Вашингтоне считают, что это послужит препятствием для активности иранцев, которые то атакуют иностранные суда, то вообще их захватывают. Но на этом плохие новости для Тегерана не заканчиваются, поскольку американское командование подтвердило готовность усилить Пятый флот эсминцем и как минимум двумя эскадрильями самолетов F-35 и F-16, а также А-10. К демаршу Вашингтона, союзники которого в регионе Персидского залива неоднократно упрекали американцев в недостаточности усилий по обеспечению безопасности судоходства, в Иране отнеслись достаточно серьезно. С заявлением по данному поводу выступил не кто иной, как верховный лидер Али Хаменеи, который обвинил США не в чем-нибудь, а в поощрении контрабанды: «Американцы нацелены на нефтяные танкеры, помогая морским контрабандным сетям в нашем регионе, и это серьезное нарушение с их стороны». О том, что причиной появления американской морской пехоты стали действия самого Тегерана, при необходимости смачно плюющего на правила международного судоходства, верховный лидер предпочел промолчать. То есть попытки иранцев с разной степенью удачи захватить за два года около 20 судов – «это другое».

А государственное иранское агентство Nour News пошло еще дальше, заявив, что «США не могут использовать защиту судов в качестве предлога для расширения своего военного присутствия в Персидском заливе». «Военное присутствие правительства США в регионе никогда не создавало безопасности. Их интересы в этом регионе всегда вынуждали их подпитывать нестабильность и отсутствие безопасности», - заявил на пресс-конференции по этому поводу официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани. – «Мы глубоко убеждены, что страны Персидского залива способны сами обеспечить собственную безопасность [судоходства]». Признаться, позиция Ирана напоминает одну житейскую ситуацию: вот живут на одной лестничной клетке несколько семей. А сосед у них скандалист и буян, который закатывает истерики по любому поводу, портит имущество, угрожает, ну и так далее. А на попытки вызвать полицию начинает истерить: зачем нам здесь полиция, сами разберемся, сами обеспечим собственную безопасность и покой. Иран ведет себя точно так же. И все его возмущение – оно именно из-за упорного нежелания Тегерана соблюдать правила общежития. На том хлипком основании, что якобы «имеет на это право». Что за право, откуда оно взялось у Ирана – совершенно непонятно, но ведет он себя именно так.