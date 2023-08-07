Туркменистан остался без мессенджеров

У жителей Туркменистана больше нет ни одного работающего мессенджера после того, как в стране стало недоступно последнее имеющееся приложение IMO, сообщает местная служба «Радио Свобода».

Все другие мессенджеры и социальные сети уже были заблокированы правительством Ашхабада, что номинально отрезало граждан Туркменистана от остального мира.

Эта центральноазиатская республика неоднократно упоминалась международными экспертами как страна с самым медленным интернетом в мире. По словам местных жителей, «черепашья скорость» еще больше замедлилась в последние недели, что сделало невозможным открытие веб-сайтов и фактически «заставило ИМО исчезнуть».

«ИМО больше не работает, а все остальное давно заблокировано, – сообщил житель Ашхабада на условиях анонимности. – Даже (иностранные) телеканалы пропадают (из интернета). Мы уже около недели не можем смотреть «Евроньюс».

Туркмены продолжали получать доступ к заблокированным социальным сетям через виртуальные частные сети (VPN), рискуя каждый раз стать преследуемым правительством, но сверхмедленный интернет делает открытие любых сайтов практически невозможным.