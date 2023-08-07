Партия Пашиняна против антиазербайджанской инициативы

Инициатива «Айакве» подразумевает введение уголовной ответственности за любое действие, направленное на признание Арменией Карабаха частью Азербайджана. Она будет представлена в парламент в середине сентября. Сообщается, что правящая фракция «Гражданский договор» будет голосовать против данной инициативы.

«Также ожидается рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута, который сейчас находится в правительстве. В «Гражданском договоре» пока не определились со своими действиями, поскольку не хотят обострять отношения с Москвой. Именно поэтому пока проект остается в правительстве», - отмечают армянские СМИ.