AZAL расширяет возможности онлайн-регистрации для своих пассажиров

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличил время прохождения онлайн-регистрации. Теперь пассажиры могут зарегистрироваться на рейс за 48 часов до вылета вместо предыдущих 24 часов, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Таким образом, AZAL стремится предоставить своим пассажирам дополнительные преимущества и улучшить их опыт путешествия.

Расширение временного окна онлайн-регистрации до 48 часов предоставит больше гибкости и удобства пассажирам. Данная услуга поможет им более тщательно планировать свое путешествие.

Онлайн-регистрация – это удобный сервис, позволяющий пассажирам заранее выбрать место на борту самолета и избежать очередей на регистрацию в аэропорту, тем самым экономя время.

Для онлайн-регистрации пассажирам стоит посетить официальный сайт авиакомпании www.azal.az.