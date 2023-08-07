Иран угрожает США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил ответными мерами, если Соединенные Штаты захватят иранские суда. Угроза поступила на фоне сообщений о наращивании сил со стороны США в Персидском заливе, сообщает Iran International.

Выступая на церемонии во вторник, представитель гвардии Рамазан Шариф заявил, что военная мощь Ирана находится на уровне, позволяющем противостоять Соединенным Штатам.

«Враги иранской нации хорошо осведомлены о ее мощи, особенно о ее военных возможностях противостоять всем угрозам и заговорам. Мы еще раз напоминаем, что на вредные действия Америки будут ответные действия исламской республики», — сказал Шариф.

Источник пишет, что за последние два года Тегеран преследовал или захватил более 15 коммерческих судов в нейтральных водах Персидского залива.

В ответ на угрозу коммерческому судоходству со стороны Ирана США развернули два военных корабля и более 3 тысяч морских пехотинцев в Красном море. Пятый флот США, оперирующий в Персидском заливе, получил серьезное подкрепление морской пехотой и двумя кораблями: USS Bataan, корабль, который может перевозить самолеты, вертолеты и десантные катера, и USS Carter Hall, способный высаживать морскую пехоту на берег. Кроме того, американское командование подтвердило готовность усилить Пятый флот эсминцем и как минимум двумя эскадрильями самолетов F-35 и F-16, а также А-10.