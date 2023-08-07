Представитель Минздрава рассказала, как защититься от туберкулеза

Врач-фтизиатр Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков Министерства здравоохранения Айгюн Рагимова рассказала, как можно предохранить себя от заболевания туберкулезом и своевременно выявить первые признаки коварного заболевания.

- Айгюн ханым, прежде всего хотелось бы узнать, что такое туберкулез и как можно заразиться?

- Туберкулез – это широко распространенное в мире хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, попадающими в организм. По своим биолого-патогенным признакам микобактерии туберкулеза делятся на группы – микобактерии человека, крупного рогатого скота, птиц и грызунов. В 92 процентах случаев заболевание у людей вызвано человеческим фактором. Основную роль в распространении болезни играют инфицированные люди. В основном бактерии передаются от больного человека воздушно-капельным путем. При сильном иммунитете микобактерии туберкулеза, попавшие в человеческий организм, не вызывают заболевания.

- Доктор, какие органы чаще всего поражает туберкулез?

- Поскольку 90-95 процентов случаев заражения человека туберкулезом происходит через дыхательные пути (воздушно-капельный, воздушно-пылевой), легкие являются наиболее повреждаемым органом. Однако микобактерии туберкулеза способны вызывать заболевания практически во всех органах и тканях. Например, туберкулез может поражать кости и суставы, почки, мочевыводящие органы, оболочки головного мозга и центральной нервной системы, кишечник, селезенку, глаза, кожу и др.

- Каковы клинические признаки туберкулеза?

- При туберкулезе наблюдаются симптомы интоксикации, слабость, повышенная потливость в ночное время, снижение массы тела, температура 37,2-37,6°С, продолжительный кашель, быстрая утомляемость, нервозность, снижение аппетита.

- Насколько туберкулез распространен среди детей и подростков?

- Вероятность заболеваемости туберкулезом у детей бывает в первые годы жизни и в возрасте 13-16 лет. Туберкулинодиагностика (диагностический тест для определения специфической сенсибилизации организма к микобактериям туберкулеза) применяется для выявления ранних и местных форм туберкулеза у детей и подростков. Туберкулодиагностику проводят 1 раз в год начиная с 12-месячного возраста.

- Какими должны быть схема лечения и питание больных туберкулезом?

- В зависимости от клинической формы, распространенности и тяжести заболевания туберкулезом больные нуждаются в различных схемах лечения. В острый период заболевания больной должен соблюдать постельный режим. После исчезновения острых симптомов рекомендуется ежедневная ходьба в течение 15-30 минут. Если больной правильно соблюдает назначенный режим, то его состояние значительно улучшается.

Особое значение в питании больных туберкулезом имеют белки. Наибольшее количество белка содержится в говядине, баранине, курином мясе и яйцах, печени, рыбе, молоке, твороге, горохе, фасоли и гречке. Овощи помогают удовлетворять потребность в углеводах.

Помимо белков, углеводов и жиров, организму также необходимы витамины. Витамины содержатся во многих продуктах. Например, с помощью яичных желтков, моркови, абрикосов, помидоров, шпината, гороха, лимонов, мандаринов и грецких орехов можно регулировать баланс витаминов.

- Доктор, можно ли полностью излечиться от туберкулеза?

- Лечение больных туберкулезом необходимо проводить комплексно. Для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения. Пациенты, которые строго придерживаются курса лечения и диеты, излечиваются от этого заболевания.

- Как обезопасить себя от туберкулеза?

- Туберкулез может возникнуть при ослаблении защитных сил организма. Факторами, ослабляющими организм, являются грипп, корь, пневмония, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вредные привычки (курение, наркомания). Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и своевременное обращение к врачу при симптомах могут защитить от болезни.